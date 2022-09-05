



В Израиле стартует вакцинация от гриппа

Больничная касса "Маккаби" объявила в понедельник о начале вакцинации против вируса гриппа.



Вакцины будут вводиться в медпунктах и ​​медицинских центрах по всей стране, сообщает Jerusalem Post.



"Мы наблюдаем сложную зиму с точки зрения заболеваемости гриппом в южном полушарии и в Австралии в частности. Именно поэтому мы ожидаем значительной заболеваемости гриппом в Израиле этой зимой. Грипп, несмотря на общественное мнение, может быть тяжелым и привести к различным осложнениям и даже смерти, особенно среди групп риска, таких как пожилые люди, хронические больные, дети и младенцы, а также беременные женщины", - рассказала старшая медсестра Тами Алкалай.