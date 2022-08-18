



В Израиле снижается количество тяжелых больных с COVID

Согласно информации министерства здравоохранения на четверг, 18 августа, 11 829 человек сдали тесты на коронавирус. Положительные результаты получили 1 313 человек, что составляет 11,1% случаев.



Кроме того, в минздраве сообщили о снижении числа тяжелобольных. Сейчас в больницах проходят лечение 199 человек с тяжелой формой течения болезни. Отмечается, что 17 и 16 августа их количество составляло 214, а в минувшую пятницу 12 августа — 251.



На 18 августа известно, что хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили 6 716 035 человек, две дозы — 6 150 790 человек, трижды привиты 4 508 033 человек, а четвертую дозу вакцины получили — 841 760 человек.