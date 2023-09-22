



В Израиле растет число случаев COVID-19: когда появятся вакцины

Министерство здравоохранения сообщило, что в Израиле наблюдается умеренный рост числа пациентов, госпитализированных с коронавирусом. Большинство из них находятся в легком состоянии, однако наблюдается также рост числа пациентов в тяжелом состоянии, а также весьма умеренный рост смертности от вируса.



В заявлении Минздрава говорится, что существует ряд вариантов вируса как в Израиле, так и в мире, вызывающих заболеваемость, при этом доминирующими штаммами в Израиле являются субварианты “омикрона”.



Министерство рекомендует населению вакцинироваться население, особенно пациентам, страдающих иммуносупрессией по какой-либо причине.



На первом этапе, который начнется после праздника Суккот, израильтяне в возрасте 12 лет и старше смогут пройти вакцинацию, при этом предпочтение будет отдано людям, подверженным риску тяжелого заболевания вирусом, независимо от типа вакцины или количества вакцин. доз, полученных ими в прошлом. После этого, когда поступит дополнительная партия вакцин.



Минздрав рекомендует получать ревакцинацию в осенние месяцы, одновременно с прививкой от гриппа.

