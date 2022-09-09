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В Израиле пройдет Всемирная конференция здравоохранения
09.09.2022 09:23 Алина Груднева

В Израиле пройдет Всемирная конференция здравоохранения

На следующей неделе в Израиле состоится 72-я ежегодная конференция Региональной конференции Европы Всемирной организации здравоохранения. 

 
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
 
Конференция откроется 12 сентября в Тель-Авиве и будет проходить в течение трех дней.
 
В ней примут участие 25 министров здравоохранения и более 50 руководителей систем здравоохранения европейских стран при участии президента, министра здравоохранения, генерального директора минздрава и высокопоставленных представителей израильской системы здравоохранения. 
 
Участники, среди прочего, обсудят подробные планы работы по улучшению здравоохранения в Европе и Израиле, возможности улучшения сотрудничества в области здравоохранения, доступ к лекарствам и цифровое здравоохранение. 
 

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