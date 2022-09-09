



В Израиле пройдет Всемирная конференция здравоохранения

На следующей неделе в Израиле состоится 72-я ежегодная конференция Региональной конференции Европы Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Конференция откроется 12 сентября в Тель-Авиве и будет проходить в течение трех дней.

В ней примут участие 25 министров здравоохранения и более 50 руководителей систем здравоохранения европейских стран при участии президента, министра здравоохранения, генерального директора минздрава и высокопоставленных представителей израильской системы здравоохранения.

Участники, среди прочего, обсудят подробные планы работы по улучшению здравоохранения в Европе и Израиле, возможности улучшения сотрудничества в области здравоохранения, доступ к лекарствам и цифровое здравоохранение.