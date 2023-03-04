



В Израиле приостановлено употребление антибиотика из-за смерти пациента

В Израиле приостановили применение антибиотика Цефтриаксон из-за побочных эффектов.



Такое предупреждение поступило из больницы "Вольфсон".



У двух пациентов была плохая реакция на препарат. Один из них скончался, в связи с чем и было отправлено сообщение минздраву о необходимости приостановить его применение.



В связи с трагическим случаем была создана специальная комиссия, которая установит, была ли связь между применением лекарства со смертельным случаем.