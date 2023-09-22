



В Израиле отзывают популярные влажные салфетки

Компания Kimberly-Clark отзывает популярные влажные салфетки для детей под названием Haggis Daily Care Baby.



Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.



"Компания Kimberly-Clark объявляет об отзыве влажных салфеток Haggis Daily Care Baby, лицензия № 2/144955/21, без запаха, продаваемых в Израиле и производимых компанией עלבד משואות יצחק בע"מ, из-за микробного загрязнения некоторых частей партии. Компания связалась с минздравом и работает с ним в полной координации", - сказано в сообщении.



Израильтянам, которые купили товары со следующими номерами партий, рекомендовано прекратить использование товара: 1896, 1911, 1915, 1919, 1926, 1940, 1949 и 1956.



"Чтобы обменять товар, можно обратиться в службу поддержки клиентов Kimberly-Clark по телефону 1-800-42-32-32 и/или через WhatsApp по телефону 052-4548962. В точки продаж было направлено уведомление и дано указание убрать товар с полок", - добавили в минздраве.

