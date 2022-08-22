



В Израиле отзывают популярные продукты из-за бактерии

Компания "Тельфрост" отзывает ряд товаров из-за обнаружения службой контроля качества продуктов питания при минздраве бактерии Listeria monocytogenes.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

В частности, отзываются: "Замороженные соцветия брокколи", 800 гр, штрих код 7290015089975, дата изготовления - 21.04.21, срок годности - 21.04.23.

Также с полок магазинов пропадет "Замороженная цветная капуста", 800 гр, штрих код 7290015089494, дата изготовления - 16.05.21, срок годности - 24.01.01.

Кроме того, отзывается "Замороженное сезонное ассорти", 800 гр, Штрих-код 7290084477222, дата изготовления - 13/07/22, срок годности - 01/04/24.

"Покупателей, у которых есть эти продукты, просят не употреблять их. По согласованию с службой контроля качества продуктов питания при минздраве "Тельфрост" измает продукты из каналов сбыта. По всем вопросам можно обращаться на горячую линию обслуживания клиентов компании по телефону: 02-6519099", - сказано в сообщении.