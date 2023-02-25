



В Израиле не хватает больничных коек – отчет

Министерство здравоохранения заявило в четверг, что количество больничных коек в целом, психиатрических, реабилитационных и гериатрических больницах в Израиле намного отстает от среднего показателя в развитых странах ОЭСР.



В отчете под названием “Лицензированные больничные койки и рабочие места, декабрь 2022 года”, составленном Ционой Хаклай, главой отдела медицинской информации министерства, показано, что количество коек для неотложной помощи в Израиле составляет всего 2,0 на 1000 человек, цифра значительно ниже среднего показателя по ОЭСР, который составляет 3,5. В большинстве здешних больниц пациенты до сих пор лежат в коридорах из-за нехватки палат, оборудования и достаточного количества врачей и медсестер.



Норма коек для острого психиатрического лечения составляет 0,3 на 1000 человек (в среднем по ОЭСР 0,4), а доля коек для реабилитационного лечения составляет 0,3 (в среднем по ОЭСР 0,5). Кроме того, доля коек в учреждениях длительного ухода составляет 2,9 на 1000 человек в возрасте 65 лет и старше (в среднем по ОЭСР – 3,6), а доля коек в хосписах составляет 16,9 на 1000 человек в возрасте 65 лет и старше (средний показатель по ОЭСР – 41,0).



В 2022 году по всей стране была добавлена ​​только 461 койка для общей госпитализации, в результате чего количество коек для госпитализации в Израиле по-прежнему остается низким по всем сравнительным параметрам.



Генеральный директор министерства Моше Бар Симан Тов, экономист сообщает: “За последнее десятилетие было добавлено много больничных коек, больше всего в северных и южных районах, в первую очередь за счет периферии”



“В долгосрочной перспективе существует национальный план, который включает выделение мест для больниц до 2048 года и удвоит количество израильских больничных коек”, – добавил он.



Также отмечается, что очереди на прием к врачу-специалисту практически во всех областях в клиниках государственного фонда здравоохранения чрезвычайно длинные, что связано с дефицитом четырех фондов здравоохранения в размере 4 миллиардов шекелей.



В прошлом году из 461 койки, добавленной для стандартной общей госпитализации, 54 были в онкологических отделениях; 50 по неврологии, 49 по внутренним болезням, 49 по общей хирургии, 48 по кардиореанимации, 38 по общей реанимации, 30 по детской, 22 по педиатрической интенсивной терапии, 22 по акушерству/гинекологии и остальные в других отделениях. Норма коек составила 1,746 на 1000 человек, что всего на 1% больше, чем в предыдущем году.

