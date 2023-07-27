



В Израиле испытана революционная технология лечения сложных опухолей в легких



Врачи медицинского центра Меир впервые в мире провели сложную медицинскую процедуру, сочетающую в себе новаторские решения - навигацию в технологии виртуальной реальности и трехмерное зеркальное отображение, чтобы добраться до опухолей в самых сложных местах внутри легких.



Использование этих технологий позволило врачам инвазивного легочного отделения получить доступ к опухолям, не повредив при этом другие участки легких.



Процедура, которая была проведена 72-летнему пациенту и включала в себя зачистку двух очагов поражения, обнаруженных в легком, прошла успешно. Доктор Эяль Ромем, директор отделения инвазивной легочной медицины сообщил газете Маарив: "На следующем этапе мы сможем добраться до подозрительного очага поражения в легком и провести его лечение, не прибегая к хирургическому вмешательству.



Подавляющее большинство пациентов, прошедших процедуру по этому методу, выписываются из больницы в тот же день. Операция проводится в бессознательном состоянии, при этом ни один орган, имеющий болевые датчики, не повреждается, поэтому пациент не испытывает боли



"Операции, проводимые через рот и нос, не являются чем-то новым, но развитие технологий и тот факт, что наш инструмент становится все меньше, позволяют нам эффективно перемещаться по различным изгибам и развилкам легких", - говорят врачи.