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В Израиле испытана революционная технология лечения сложных опухолей в легких
27.07.2023 07:36 Аркадий Бочаровский

В Израиле испытана революционная технология лечения сложных опухолей в легких


Врачи медицинского центра Меир впервые в мире провели сложную медицинскую процедуру, сочетающую в себе новаторские решения - навигацию в технологии виртуальной реальности и трехмерное зеркальное отображение, чтобы добраться до опухолей в самых сложных местах внутри легких. 

Использование этих технологий позволило врачам инвазивного легочного отделения получить доступ к опухолям, не повредив при этом другие участки легких. 

Процедура, которая была проведена 72-летнему пациенту и включала в себя зачистку двух очагов поражения, обнаруженных в легком, прошла успешно. Доктор Эяль Ромем, директор отделения инвазивной легочной медицины сообщил газете Маарив: "На следующем этапе мы сможем добраться до подозрительного очага поражения в легком и провести его лечение, не прибегая к хирургическому вмешательству. 

Подавляющее большинство пациентов, прошедших процедуру по этому методу, выписываются из больницы в тот же день. Операция проводится в бессознательном состоянии, при этом ни один орган, имеющий болевые датчики, не повреждается, поэтому пациент не испытывает боли

"Операции, проводимые через рот и нос, не являются чем-то новым, но развитие технологий и тот факт, что наш инструмент становится все меньше, позволяют нам эффективно перемещаться по различным изгибам и развилкам легких", - говорят врачи.

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