



В Италии впервые в мире установили протез клапана в бьющемся сердце

В Италии впервые в мире успешно имплантировали протез митрального клапана – одного из сердечных клапанов, регулирующего кровоток из левого предсердия в левый желудочек – в сердце пациента, которое продолжало биться во время операции.



Об этом пишет Mole24.



Искусственный клапан Epygon был разработан французскими и итальянскими исследователями. Первую успешную операцию на митральном клапане сердца сделали в туринской больнице "Молинетт".



Клапан имплантировали 62-летней женщине, страдавшей тяжелой формой митральной недостаточности – порок сердца, при котором кровь при сокращении из-за неполного смыкания движется в обратном направлении – из левого желудочка в левое предсердие. Это один из наиболее часто встречающихся вариантов возбуждения сердечного клапанного аппарата.



После того как врачи сообщили пациентке о невозможности оперировать ее традиционным методом, они предложили новую методику.



После операции врачи объявили об "отличных" результатах: через пять дней после госпитализации женщину уже перевели в реабилитационный центр.

