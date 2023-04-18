



В Испании впервые пересадили легкое с помощью робота Da Vinci

В Барселоне произвели первую в мире полностью роботизированную пересадку легкого. Врачи использовали современную роботизированную систему Da Vinci. Она может проводить операции малоинвазивно – без большого разреза с минимальной кровопотерей, что менее травматично.



Операцию провели 65-летнему Антонио Роману, нуждавшемуся в трансплантации легких из-за легочного фиброза.



Все манипуляции в организме пациента выполнял робот через восьмисантиметровый разрез над диафрагмой. Таким образом, хирургам не понадобилось делать полное раскрытие – раздвигать ребра и открывать грудную клетку.



Кроме некоторых осложнений, связанных с риском любой операции, пациент отметил отсутствие боли во время процесса.



"С тех пор, как я пришел в себя, боли ноль", – рассказал он.