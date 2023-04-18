В Испании впервые пересадили легкое с помощью робота Da Vinci
В Барселоне произвели первую в мире полностью роботизированную пересадку легкого. Врачи использовали современную роботизированную систему Da Vinci. Она может проводить операции малоинвазивно – без большого разреза с минимальной кровопотерей, что менее травматично.
Операцию провели 65-летнему Антонио Роману, нуждавшемуся в трансплантации легких из-за легочного фиброза.
Все манипуляции в организме пациента выполнял робот через восьмисантиметровый разрез над диафрагмой. Таким образом, хирургам не понадобилось делать полное раскрытие – раздвигать ребра и открывать грудную клетку.
Кроме некоторых осложнений, связанных с риском любой операции, пациент отметил отсутствие боли во время процесса.
"С тех пор, как я пришел в себя, боли ноль", – рассказал он.
Spanish hospital pioneers new lung transplant approach https://t.co/hg1gjGf4BX pic.twitter.com/ugkTydmrJZ— Reuters (@Reuters) April 18, 2023