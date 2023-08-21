



В Иерусалиме провели роботизированную операцию с дополненной реальностью

25-летний мужчина был госпитализирован в отделение неотложной помощи иерусалимского медицинского центра “Шааре Цедек” после того, как получил серьезные травмы в результате падения на рабочем месте. Бригада травматологов диагностировала нестабильный перелом позвоночника, из-за которого возник риск паралича и других серьезных неврологических повреждений.



Пациент стал первым в мире, кто прошел процедуру с использованием дополненной реальности AR для восстановления нестабильного перелома позвоночника. Операция включала AR-помощь, управляемую хирургическим роботом для позвоночника, что позволило врачам чрезвычайно точно установить хирургические винты вдоль позвоночника.



AR работает путем наложения цифровой информации на объекты реального мира для создания 3D-опыта, который позволяет пользователям взаимодействовать как с физическим, так и с цифровым миром, но не существует сам по себе. Устройство с поддержкой AR анализирует видеопоток, чтобы идентифицировать физический объект или окружающую среду вокруг пользователя, например часть оборудования или планировку склада. Трехмерная цифровая копия объекта в облаке связывает реальную и виртуальную среды и собирает информацию с физического объекта и цифрового. Затем устройство дополненной реальности загружает информацию об объекте из облака и накладывает цифровую информацию на объект, используя маркеры или трекеры, такие как GPS, акселерометры, датчики ориентации и барометрические датчики и многое другое. Это создает частично реальный и частично цифровой 3D-интерфейс.



“Объединение AR и робототехники в этой минимально инвазивной технике никогда не применялось в хирургии”, – говорит доктор Цезар Мизрахи, нейрохирург отделения хирургии позвоночника больницы, после операции. “Это сочетание инноваций принесло непосредственную пользу этому пациенту и общее улучшение здравоохранения для жителей Иерусалима и за его пределами”.



“Операция с гарнитурой дополненной реальности напоминала боевого пилота”, – рассказывает он. “Вся важная информация о пациенте, включая изображения КТ, отображалась прямо передо мной. Я мог посмотреть в одну сторону и увидеть ряд хирургических винтов, которые я планировал перед процедурой, а затем посмотреть вниз и увидеть увеличенное операционное поле. Это помогло мне провести операцию точно так, как я планировал, и внести необходимые коррективы”.

