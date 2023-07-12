



В Галилее в летнем лагере есть подозрение на вспышку коклюша

В Клиль, Западная Гелилея, в летнем лагере подозревают вспышку коклюша среди детей.



По данным Министерства здравоохранения, проводится проверка.



В частности, поступило уведомление относительно ребенка, отдыхающего в лагере, у которого диагностирован коклюш. Как выяснилось, он не был привит от этого заболевания.



С мальчиком контактировали около 30 человек. В настоящее время проводится эпидемиологическое исследование.



Минздрав поручил руководству летнего лагеря связаться с родителями отдыхающих там детей и проинформировать их необходимой информацией о заболевании и относительно важности вакцинации.