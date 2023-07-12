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В Галилее в летнем лагере есть подозрение на вспышку коклюша
12.07.2023 20:35 Алина Груднева

В Галилее в летнем лагере есть подозрение на вспышку коклюша

В Клиль, Западная Гелилея, в летнем лагере подозревают вспышку коклюша среди детей.

По данным Министерства здравоохранения, проводится проверка.

В частности, поступило уведомление относительно ребенка, отдыхающего в лагере, у которого диагностирован коклюш. Как выяснилось, он не был привит от этого заболевания.

С мальчиком контактировали около 30 человек. В настоящее время проводится эпидемиологическое исследование.

Минздрав поручил руководству летнего лагеря связаться с родителями отдыхающих там детей и проинформировать их необходимой информацией о заболевании и относительно важности вакцинации.

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