В Галилее в летнем лагере есть подозрение на вспышку коклюша
В Клиль, Западная Гелилея, в летнем лагере подозревают вспышку коклюша среди детей.
По данным Министерства здравоохранения, проводится проверка.
В частности, поступило уведомление относительно ребенка, отдыхающего в лагере, у которого диагностирован коклюш. Как выяснилось, он не был привит от этого заболевания.
С мальчиком контактировали около 30 человек. В настоящее время проводится эпидемиологическое исследование.
Минздрав поручил руководству летнего лагеря связаться с родителями отдыхающих там детей и проинформировать их необходимой информацией о заболевании и относительно важности вакцинации.