



В FDA рассматривают возможность изменения вакцины COVID для борьбы с омикроном

Сегодняшние вакцины по-прежнему содержат оригинальный штамм коронавируса, с которого началась пандемия, хотя он уже давно вытеснен мутировавшими версиями, поскольку вирус быстро эволюционирует.



Сегодня научные консультанты Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) рассматривают вопрос о том, должна ли следующая серия прививок в США включать защиту только от новейших вариантов, которые сейчас доминируют во всем мире - ветви генеалогического древа омикронов под названием XBB.



Несмотря на то, что количество инфекций снизилось, вирус может стать реальной проблемой следующей зимой, сказал руководитель отдела вакцин FDA доктор Питер Маркс, когда началось дневное совещание.



"Мы обеспокоены тем, что у нас может быть еще одна волна COVID-19 в период, когда вирус еще больше эволюционирует, иммунитет населения еще больше ослабнет, и мы переместимся в помещения на зимнее время", - говорит он.

