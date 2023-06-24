



В Европе растет риск заболеваний, передающихся комарами

В 2022 году в Европе было зафиксировано почти столько же локальных случаев лихорадки Денге, сколько за предыдущие 11 лет.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости (ЕЦКЗ).



По данным ЕЦКЗ, в прошлом году был зарегистрирован 71 случай заболевания Денге (преимущественно во Франции), обычно вызывающего лихорадку и боли в мышцах, но может быть более серьезным и даже иногда летальным.



При этом в период с 2010 по 2021 год было всего 74 случая.



В ведомстве отметили, что в европейском регионе возрастает риск ряда заболеваний, передаваемых комарами , включая лихорадку Денге, Зика, Чикунгунья и вирус Западного Нила, связанные с изменением климата и распространением комаров-переносчиков вирусов.



"Если так будет продолжаться, мы можем ожидать увеличения случаев и возможно смертей от таких болезней, как лихорадка Денге, Чикунгунья и лихорадка Западного Нила. Усилия должны быть сосредоточены на способах борьбы с популяциями комаров, усилении надзора и обеспечении мер индивидуальной защиты", — сказала директор ЕЦКЗ Андреа Аммон.



