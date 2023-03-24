



В Экваториальной Гвинее подтверждено еще восемь случаев болезни Марбург - ВОЗ

В Экваториальной Гвинее зарегистрировано восемь новых подтвержденных случаев болезни Марбург, сообщила Всемирная организация здравоохранения в четверг.



Таким образом, общее количество лабораторно подтвержденных случаев достигло девяти, а вероятных случаев — 20, поскольку в феврале была объявлена ​​вспышка смертельной болезни, похожей на лихорадку Эбола. Сообщается о двадцати погибших.



В заявлении ВОЗ говорится, что из восьми новых случаев два были зарегистрированы в провинции Ки-Нтем в центральноафриканской стране, четыре — в провинции Литораль и два — в провинции Сентер-Сур.



По данным ВОЗ, районы, в которых зарегистрированы случаи, находятся на расстоянии около 150 километров друг от друга, что свидетельствует о более широком распространении вируса.



"Подтверждение этих новых случаев является важным сигналом для расширения ответных мер, чтобы быстро остановить цепочку передачи", — говорится в заявлении директора ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти.



По данным ВОЗ, болезнь, вызванная вирусом Марбург, представляет собой вирусную геморрагическую лихорадку, смертность от которой может достигать 88%.



Симптомы включают лихорадку, утомляемость, рвоту с примесью крови и диарею. Вакцин или противовирусных препаратов, одобренных для его лечения, не существует.



В соседнем Камеруне в прошлом месяце также было выявлено два случая подозрения на болезнь Марбурга, несмотря на ограничение передвижения вдоль границы во избежание заражения.

