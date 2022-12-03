



В Британии трое детей умерли после заражения стрептококком

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) подтвердило, что третий ребенок умер после заражения стрептококком А.



Последняя смерть произошла с ребенком, который посещал школу Святого Иоанна в Илинге, западный Лондон.



Как сообщает ВВС, вчера стало известно, что один ребенок умер от инфекции в Уэльсе. Еще один ребенок, заразившийся в начальной школе в Суррее, умер в прошлом месяце.



Стрептококковая инфекция группы А может вызывать скарлатину.