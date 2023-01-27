



В Британии могут запретить "веселящий газ"

Запрет на продажу и использование "веселящего газа" рассматривается правительством Великобритании.



Предлагаемый запрет на закись азота, которая может иметь разрушительные побочные эффекты, является частью борьбы с антиобщественным поведением, сообщает ВВС.



Действующее британское законодательство запрещает сознательное или неосторожное использование закиси азота для ингаляций, но в королевстве призывают запретить все прямые продажи потребителю в рамках ужесточения закона о широко используемых препаратах.



По данным правительства, закись азота была "одним из наиболее часто используемых наркотиков среди 16-24-летних в Англии".