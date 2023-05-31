



В больнице Нагарии открыли первую в своем роде передовую лабораторию

Медицинский центр Галилеи в Нагарии открыл первую в своем роде передовую биохимическую и эндокринологическую лабораторию.



По данным The Jerusalem Post, некоторых технологий и современного оборудования даже нет еще в больницах в центре страны.



Уточняется, что модернизация лаборатории позволит оптимизировать рабочие процессы, а также обеспечит повышенную безопасность и комфорт для сотрудников.



"Сегодня наша биохимическая лаборатория вступила в новую эру и находится в авангарде лабораторной диагностики в Израиле. Мир медицины переживает технологические революции, которые происходят с головокружительной скоростью. Нам необходимо обрабатывать лабораторные тесты с надлежащим качеством и скоростью, потому что медицина зависит от лабораторных испытаний", - сказала на открытии директор лабораторного отделения, доктор Мона Шехаде.

