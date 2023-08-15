



В больнице "Хадасса Эйн-Керем" пяти беременным сделали прививку от бешенства

Пять беременных женщин, которые должны были получить плановую вакцину типа "анти-D", были по ошибке привиты вакциной против бешенства в больнице "Хадасса Эйн-Керем" в Иерусалиме.



В больнице заявили, что когда ошибка была обнаружена, женщины были вызваны для получения вакцины типа "анти-D", и что вакцина, введенная по ошибке, не представляет опасности для женщин и их беременности. Также было сообщено, что "руководство больницы провело тщательное и всестороннее расследование после инцидента, и были извлечены уроки для предотвращения повторения подобных ошибок в будущем".

