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В больнице "Хадасса Эйн-Керем" пяти беременным сделали прививку от бешенства
15.08.2023 14:07 Аркадий Бочаровский

В больнице "Хадасса Эйн-Керем" пяти беременным сделали прививку от бешенства

Пять беременных женщин, которые должны были получить плановую вакцину  типа "анти-D", были по ошибке привиты вакциной против бешенства в больнице "Хадасса Эйн-Керем" в Иерусалиме. 

В больнице заявили, что когда ошибка была обнаружена, женщины были вызваны для получения вакцины типа "анти-D", и что вакцина, введенная по ошибке, не представляет опасности для женщин и их беременности. Также было сообщено, что "руководство больницы провело тщательное и всестороннее расследование после инцидента, и были извлечены уроки для предотвращения повторения подобных ошибок в будущем".
 

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