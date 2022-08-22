



В Бен-Гурион запустят новый комплекс ПЦР-тестирования на COVID

В среду, 24 августа, в аэропорту Бен-Гурион начнет работу новый комплекс добровольного ПЦР-тестирования за счет государства.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава.

"Цель — в рамках подготовки к зиме увеличить доступность тестов для тех, кто возвращается в Израиль из-за границы", - сказано в сообщении.

По данным министерства, тест можно сделать в аэропорту (на первом этапе с 08:00 до 22:00, а позже в формате 24/7. Процедура будет проводиться бесплатно в зале ожидания после получения багажа и выхода из таможенной части (комплекс G, Стойки 20-21).

После приземления те, кто прибывает в Израиль, получат личное сообщение с призывом прийти в комплекс и сделать проверку перед выходом из аэропорта.

"Коронавирус продолжает постоянно производить новые штаммы. Опасность короновируса не миновала, и существует реальная вероятность очередной волны заболеваемости предстоящей зимой параллельно с волной гриппа. Тест ПЦР, в отличие от теста на антиген, позволяет идентифицировать штамм, поэтому его рекомендуется делать тем, кто возвращается из-за границы", - отметили в ведомстве.

Минздрав рекомендует тем, кто возвращается из-за границы, сделать ПЦР-тест после въезда в Израиль в специально отведенном для этого комплексе в аэропорту.