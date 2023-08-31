



Ужас! Из мозга женщины извлекли живого восьмисантиметрового червя

В Австралии 64-летней женщине, которая страдала забывчивостью и депрессией, сделали МРТ, которое показало, что в ее мозгу живет паразитический круглый червь, сообщает SkyNews.



Женщину госпитализировали в январе 2021 года после трех недель болей в животе и диареи, за которыми последовал сухой кашель и ночная потливость. К 2022 году ее симптомы развились и стали включать забывчивость и депрессию.



МРТ ее мозга показало, что в пораженной правой лобной доле ее мозга живет подвижный гельминт - паразитический круглый червь. Единственным вариантом стало хирургическое вмешательство, и врачи успешно удалили аскариду длиной 8 см и диаметром 1 мм.



Как сообщается, этот случай является беспрецедентным в истории медицины, ведь обычно этот паразитический червь обитает в пищеварительном тракте ковровых питонов, обитающих в австралийском штате Новый Южный Уэльс.



Врачи подозревают, что женщина случайно проглотила яйца червя, съев растение, зараженное змеиными фекалиями.



Фото Centers for Disease Control and Prevention