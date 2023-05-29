



Увеличение простаты: разработано простое и эффективное решение проблемы

Немногие знают, но половина всех мужчин в возрасте 50 лет и старше страдают от доброкачественной гиперплазии предстательной железы, и вероятность того, что это произойдет, только увеличивается с возрастом. Хорошая новость заключается в том, что сегодня эту проблему можно решить инновационным методом, который обеспечивает быстрое выздоровление, минимальные риски и, самое главное, не ухудшает сексуальную функцию.



Предстательная железа является частью мужской репродуктивной системы. Она лежит под мочевым пузырем и обвивает уретру. Доброкачественное увеличение — это состояние, при котором объем предстательной железы увеличивается в результате естественного процесса старения человека, точно так же, как у большинства мужчин выпадают волосы. Увеличенный объем железы сжимает уретру, расположенную в центре простаты. В результате это может затруднить мочеиспускание.



Около 50% мужчин в возрасте 50 лет страдают от этого состояния, и с возрастом оно становится еще более распространенным.



Общие симптомы доброкачественной гиперплазии предстательной железы включают затрудненное мочеиспускание, слабую струю мочи, повторяющиеся и частые ощущения срочной потребности в мочеиспускании и ощущение, что вы не можете опорожнить мочевой пузырь. В некоторых случаях возможна задержка мочи, состояние, требующее срочной установки мочевого катетера.



Лечение начинается с изменения образа жизни, например, отказа от кофе и алкоголя по вечерам и особенно перед сном. Если это не приводит к улучшению, вы можете принимать лекарства, которые лишь немного облегчают состояние, но с течением времени их действие ослабевает. Иногда лекарства также вызывают побочные эффекты, такие как снижение половой функции или увеличение груди.



Следующий этап лечения - хирургическое вмешательство.



Если лекарства больше не помогают, вы можете пройти операцию по удалению простаты. Для этого есть две распространенные хирургические процедуры. Одна из них - закрытая резекция - подходит для простаты объемом 30-80 мл. Операция проводится под анестезией, во время которой через мочеиспускательный канал вводится камера. После этого части простаты разрезаются с помощью другого устройства, вставленного в уретру, с целью удаления рубцовой ткани, которая мешает полноценному мочеиспусканию.



Второй метод — открытая резекция через нижнюю брюшную стенку, которая обычно проводится, если предстательная железа увеличилась до 100 мл и более. Как и любая полостная операция, эта процедура сопряжена с такими рисками, как инфекция, кровотечение, нарушение половой функции и недержание мочи. Время восстановления после операции составляет от 2 до 8 недель.



За прошедшие годы было предпринято множество попыток разработать новые методы и технологии, позволяющие проводить инвазивное лечение с минимальным риском, с высокими шансами на успех и без длительных побочных эффектов. Передовая технология эмболизации артерий предстательной железы представляет собой инновационный подход к решению этой проблемы без хирургического вмешательства. Это безопасная и эффективная процедура для лечения симптомов нижних мочевыводящих путей и задержки мочи в результате доброкачественного увеличения простаты.



Через один единственный прокол в области бедра с помощью тончайшего микрокатетера в артерии, снабжающие кровью увеличенную простату, вводятся закупоривающие частицы. В результате, железа перестает получать питание и подвергается естественной инволюции. Объем простаты за первый месяц уменьшается на 30-50% в объеме и продолжает уменьшаться в течение 2-х лет.



С момента разработки этого метода было опубликовано множество исследований, которые показали, что результаты эмболизации аналогичны хирургическим вмешательствам и даже превосходят их в облегчении мочеиспускания. Эта процедура более комфортна, чем обычные методы лечения. Выполняется под местной анестезией и седацией, не требует введения мочевого катетера, может выполняться при любом объеме простаты более 35 мл, не нарушает половую функцию.



Госпитализация и продолжительность восстановительного периода короткие. Кроме того, возможные осложнения от этой операции крайне редки. Это, несомненно, значительный прорыв в лечении увеличенной простаты.

