Уведомление минздрава для населения
Министерства здравоохранения Израиля распространило уведомление для граждан на фоне продолжающихся обстрелов и проникновения террористов.
"Из-за событий в сфере безопасности минздрав обновляет номера телефонов "центров стойкости" и номеров больничных касс", - сообщает пресс-секретарь миздрава Шира Соломон.
Для жителей всей страны:
ЭРАН-*1201
НАТАЛЬ - 1-800-363-363
Центры стойкости на юге:
Ашкелон - *2452
улица Пардес, 18
Региональный совет Хоф Ашкелон - 08-6775598
Эшколь - 08-9965264
Сдерот - 08-6611140 /08-6611150
ул. Герцля, 68
Шаар ха-Негев - 077-9802755
Сдот Негев - 076-5322042/3/4
АМАН - Западный Негев - 055-3063853
Нетивот, ул. Семило 10,
Центр стойкости для бедуинского населения - 0722212788
Центры стойкости в Иудее и Самарии:
Эцион - 058-3989550/02-9939378
ул. Боаз 1, Ефрат
Беньямин - 02-5848600
Шаар Биньямин в центре Гваним
Шомрон - 055-2779285/09-79403, улица Рехавам Зееви, торговый центр Карней Шомрон.
Иегуда - 02-9969560/055-9534177
Переговорный центр в Кирьят-Арба
Номера диспетчерских больничных касс:
Клалит 03-7472010
Маккаби *3555
Леумит 1700507507
*507
Меухедет *3833
Центры стойкости на севере готовятся к открытию, офис сообщит о методах связи с ними