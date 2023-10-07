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Уведомление минздрава для населения
07.10.2023 09:47 Алина Груднева

Уведомление минздрава для населения

Министерства здравоохранения Израиля распространило уведомление для граждан на фоне продолжающихся обстрелов и проникновения террористов.

"Из-за событий в сфере безопасности минздрав обновляет номера телефонов "центров стойкости" и номеров больничных касс", - сообщает пресс-секретарь миздрава Шира Соломон.

 Для жителей всей страны:
 ЭРАН-*1201
 НАТАЛЬ - 1-800-363-363

 Центры стойкости на юге:
 Ашкелон - *2452
 улица Пардес, 18

 Региональный совет Хоф Ашкелон - 08-6775598
 Эшколь - 08-9965264
 Сдерот - 08-6611140 /08-6611150
 ул. Герцля, 68

 Шаар ха-Негев - 077-9802755

 Сдот Негев - 076-5322042/3/4

 АМАН - Западный Негев - 055-3063853

 Нетивот, ул. Семило 10,

 Центр стойкости для бедуинского населения - 0722212788

 Центры стойкости в Иудее и Самарии:
 Эцион - 058-3989550/02-9939378
 ул. Боаз 1, Ефрат

 Беньямин - 02-5848600
 Шаар Биньямин в центре Гваним

 Шомрон - 055-2779285/09-79403, улица Рехавам Зееви, торговый центр Карней Шомрон.

 Иегуда - 02-9969560/055-9534177
 Переговорный центр в Кирьят-Арба

 Номера диспетчерских больничных касс:
 Клалит 03-7472010
 Маккаби *3555
 Леумит 1700507507
 *507
 Меухедет *3833

 Центры стойкости на севере готовятся к открытию, офис сообщит о методах связи с ними

 

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