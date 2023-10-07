



Уведомление минздрава для населения

Министерства здравоохранения Израиля распространило уведомление для граждан на фоне продолжающихся обстрелов и проникновения террористов.



"Из-за событий в сфере безопасности минздрав обновляет номера телефонов "центров стойкости" и номеров больничных касс", - сообщает пресс-секретарь миздрава Шира Соломон.



Для жителей всей страны:

ЭРАН-*1201

НАТАЛЬ - 1-800-363-363



Центры стойкости на юге:

Ашкелон - *2452

улица Пардес, 18



Региональный совет Хоф Ашкелон - 08-6775598

Эшколь - 08-9965264

Сдерот - 08-6611140 /08-6611150

ул. Герцля, 68



Шаар ха-Негев - 077-9802755



Сдот Негев - 076-5322042/3/4



АМАН - Западный Негев - 055-3063853



Нетивот, ул. Семило 10,



Центр стойкости для бедуинского населения - 0722212788



Центры стойкости в Иудее и Самарии:

Эцион - 058-3989550/02-9939378

ул. Боаз 1, Ефрат



Беньямин - 02-5848600

Шаар Биньямин в центре Гваним



Шомрон - 055-2779285/09-79403, улица Рехавам Зееви, торговый центр Карней Шомрон.



Иегуда - 02-9969560/055-9534177

Переговорный центр в Кирьят-Арба



Номера диспетчерских больничных касс:

Клалит 03-7472010

Маккаби *3555

Леумит 1700507507

*507

Меухедет *3833



Центры стойкости на севере готовятся к открытию, офис сообщит о методах связи с ними



