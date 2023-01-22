



Утверждено включение в корзину лекарств новых медикаментов и процедур

В воскресенье, 22 января, правительство утвердило включение в корзину лекарств более 120 новых медикаментов и процедур для граждан Израиля.



Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



В частности, в корзину включены: субсидия на очки для детей до 7 лет, передовые технологии лечения онкологических заболеваний и лекарства от диабета. Кроме того, в нее вошла вакцинация против опоясывающего лишая для групп риска и людей в возрасте 65 лет и старше.



"Мы и дальше будем заботиться о здоровье всех граждан Израиля", - резюмировал Нетаниягу.