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Утверждено включение в корзину лекарств новых медикаментов и процедур
22.01.2023 16:32 Алина Груднева

Утверждено включение в корзину лекарств новых медикаментов и процедур

В воскресенье, 22 января, правительство утвердило включение в корзину лекарств более 120 новых медикаментов и процедур для граждан Израиля.

Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

В частности, в корзину включены: субсидия на очки для детей до 7 лет, передовые технологии лечения онкологических заболеваний и лекарства от диабета. Кроме того, в нее вошла вакцинация против опоясывающего лишая для групп риска и людей в возрасте 65 лет и старше.

"Мы и дальше будем заботиться о здоровье всех граждан Израиля", - резюмировал Нетаниягу.

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