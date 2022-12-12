



Установлена причина воспаления глаз у людей, плававших в Кинерете



Доктор Шарон Амит, специалист по глазным болезням рассказала о том, что в ходе совместного расследования ряда специалистов и больницы "Шиба" были установлены причины воспаления глаз у людей, купавшихся в Кинерете.



Доктор Амит сказала: "В ходе быстрого и эффективного сотрудничества с Биологическим институтом было проведено глубокое геномное секвенирование клеток роговицы пациентов и обнаружены остатки ДНК штамма, вызывающего заболевание - vittaforma corneae, который ранее был описан как вызывающий воспаление роговицы. Однако метод, примененный в Биологическом институте, не подходит для ежедневной диагностики из-за его высокой стоимости и необходимости специальных навыков и специального оборудования."



Это вид одноклеточных паразитов типа микроспоридиоза, эволюционно родственный грибкам. Эти паразиты являются облигатными внутриклеточными паразитами, что означает, что для выживания они должны жить внутри клетки.