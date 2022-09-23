



Уровень смертности от рака в США неуклонно снижается

Согласно новому отчету Американской ассоциации по изучению рака, в США больше людей выживают после рака, чем когда-либо прежде.



За последние три года число людей, переживших рак в США, то есть живых людей, у которых был диагностирован рак, увеличилось более чем на миллион. По данным на январь, в США насчитывается 18 миллионов человек, переживших рак, и ожидается, что к 2040 году это число увеличится до 26 миллионов, сообщает ассоциация.



В докладе отмечается, что в 1971 году в США насчитывалось всего 3 миллиона человек, переживших рак.



Для всех видов рака вместе взятых пятилетняя общая выживаемость увеличилась с 49% в середине 1970-х годов до почти 70% в период с 2011 по 2017 год.



Общий уровень смертности от рака, скорректированный с учетом возраста, продолжает снижаться, говорится в сообщении ассоциации.



Согласно докладу, уменьшение количества курильщиков и прогресс в выявлении и лечении рака на ранних стадиях являются движущей силой этих изменений.