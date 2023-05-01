



Употребление зеленого чая может иметь опасные последствия – исследование

Продукты на основе растений и других активных ингредиентов, такие как зеленый чай, позиционируются как продукты для здоровья, способные помочь предотвратить рак, сердечно-сосудистую систему и нарушения обмена веществ, обладают противовоспалительными свойствами и т. д.



Фактически, на сегодняшний день зеленый чай является вторым наиболее потребляемым напитком в мире. В последнее время растет популярность его использования для похудения, и продукты на основе зеленого чая набирают обороты как в Израиле, так и за рубежом.



Но, несмотря на это, также накопились данные о потенциальном ущербе от чрезмерного потребления зеленого чая.



Новое исследование, проведенное израильской службой здравоохранения "Клалит" и медицинским центром "Каплан" и опубликованное в международном рецензируемом академическом журнале GastroHep , показало, что эти продукты могут повредить печень, от гепатита до прямой печеночной недостаточности.



Исследование было проведено профессором Стивеном Мельником, специалистом по гастроэнтерологии и внутренним болезням в "Каплан.



Согласно исследованию, зарегистрировано более 100 случаев воспаления печени из-за употребления зеленого чая.



Это воспаление является прямым результатом воздействия растительных токсинов листьев чайного куста и, скорее всего, результатом метаболической реакции.



В некоторых случаях чрезмерное употребление зеленого чая напрямую приводило к печеночной недостаточности, особенно у женщин.



В исследовании говорится, что неясно, какие именно компоненты вызывают повреждение печени, поскольку в чае содержится большое количество различных биологически активных соединений. Однако ясно, что у некоторых людей сочетание зеленого чая с другими лекарствами и травами может привести к тяжелым заболеваниям печени.



"Важно отметить, что воспаление печени и печеночная недостаточность из-за употребления зеленого чая встречаются редко. Кроме того, это также очень сложно диагностировать, потому что трудно выявить прямую связь между употреблением зеленого чая и печеночной недостаточностью. В то же время, однако, накоплены доказательства из случаев по всему миру о людях, которые заболели гепатитом после того, как пили много зеленого чая", — сказал Мельник.



Мельник сказал, что недавно столкнулся со случаем, когда 23-летний пациент выпивал 2-3 чашки зеленого чая каждый день, и в течение месяца его состояние ухудшилось до такой степени, что потребовалась пересадка печени.



"Это еще один пример того, что люди, употребляющие эти продукты, должны знать о возможности осложнений и обращаться к своему семейному врачу при появлении подозрительных симптомов", — сказал он.

