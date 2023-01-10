



Употребление миндаля ускоряет восстановление после физических нагрузок

Ежедневное употребление миндаля быстро повышает уровень полезных жиров в крови у тех, кто регулярно занимается спортом, и ускоряет восстановление мышц у "воинов выходного дня", которые занимаются интенсивной физической деятельностью только по выходным или неполный рабочий день.



Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition под заголовком "Потребление миндаля изменяет острую реакцию дигидроксиоктадеценовой кислоты в плазме (DiHOME) на эксцентрические упражнения", показало, что женщины и мужчины, которые ели 57 граммов миндаля ежедневно в течение одного месяца, имели более высокую концентрацию полезных жиров в крови сразу после сеанса интенсивных упражнений, чем участники контрольной группы.



Эта молекула, так называемый оксилипин (окисленный жир), синтезируется из линолевой кислоты бурой жировой тканью и оказывает благотворное влияние на метаболическое здоровье и регуляцию энергии.



Профессор Дэвид Ниман, директор Лаборатории работоспособности человека Аппалачского государственного университета в исследовательском кампусе Северной Каролины, сказал, что у тех, кто ел миндаль, не только было больше полезного жира в крови сразу после тренировки, чем у добровольцев из контрольной группы, но они также сообщали о том, что чувствовали меньше усталости и болезненности мышц после тренировки.



В клиническом испытании приняли участие 38 мужчин и 26 женщин в возрасте от 30 до 65 лет, которые не занимались регулярными силовыми тренировками. Около половины были определены в группу миндальной диеты, а другая половина - в контрольную группу, которая ежедневно съедала зерновой батончик с соответствующей калорийностью.



Ниман и его коллеги пришли к выводу, что ежедневное потребление миндаля приводит к изменению обмена веществ, снижению воспаления и окислительного стресса от физических упражнений и позволяет организму быстрее восстанавливаться.



"Мы пришли к выводу, что миндаль содержит уникальную и сложную смесь питательных веществ и полифенолов, которая может способствовать восстановлению метаболизма после стрессовых нагрузок", — заключил Ниман.

