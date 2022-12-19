



Университет Тель-Авива откроет исследовательский центр аутоиммунных заболеваний

В воскресенье Тель-Авивский университет TAU объявил об открытии первого в Израиле междисциплинарного центра по изучению аутоиммунных заболеваний.

Центр Колтона будет сотрудничать с ведущими медицинскими центрами и службами здравоохранения страны, а также с учеными из других академических учреждений.



Согласно заявлению университета, его цель — обеспечить анализ больших данных медицинской информации и биологических образцов от пациентов с аутоиммунными заболеваниями и способствовать пониманию причин заболеваемости, а также их ранней диагностике и лечению/



“Различные исследовательские программы будут управляться на основе согласованных решений”, — говорится в сообщении.



Центр Колтона финансировался руководителями TAU Джудит и Стюартом Колтонами, которые пожертвовали на это дело 10 миллионов долларов. Это четвертый исследовательский центр, основанный семьей Колтон для борьбы с аутоиммунными заболеваниями, присоединившийся к трем центрам, уже действующим в США – в Йельском университете, Университете Пенсильвании и Нью-Йоркском университете.



Аутоиммунные заболевания охватывают более 100 заболеваний, при которых иммунная система вместо патогенов атакует здоровые ткани организма. Примеры этих заболеваний включают волчанку, рассеянный склероз, псориаз и болезнь Крона.



“Несмотря на то, что аутоиммунные заболевания известны науке с начала 20-го века, у нас до сих пор нет адекватных инструментов для профилактики, лечения или прогнозирования заболеваемости и рецидивирующих обострений”, – сказал Стюарт Колтон, добавив, что новый центр будет проводить совместные семинары и конференции с тремя другими центрами Колтона.