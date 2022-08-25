



Уникальный случай: у итальянца выявили ВИЧ, СOVID и обезьянью оспу

36-летний итальянец получил положительные результаты тестов сразу на три заболевания: ВИЧ, коронавирус и обезьянья оспа.



Об уникальном случае сообщает CNBC.



Мужчина вернулся из пятидневной поездки в Испанию, после которой страдал от лихорадки, боли в горле, усталости и головной боли. Также у него появилась сыпь. Все симптомы у него развились через девять дней после возвращения.



Он попал в больницу и сдал анализы, показавшие, что у него выявлены сразу три заболевания.



Мужчину выписали из больницы примерно через неделю, так как он выздоровел от обезьяньей оспы и COVID.



