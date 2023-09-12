



Умрет к 20 годам: у школьницы диагностировано редкое заболевание

У ученицы начальной школы из Техаса диагностировали редкое заболевание, которое может привести к детскому слабоумию.



По данным газеты The Daily Mail, у девочки в семь лет во время проверки зрения нашли болезнь Баттена, из-за которой за 5-10 лет у нее перестанет нормально функционировать мозг.



Все начинается с потери зрения, но со временем больные теряют способность говорить, двигаться, видеть и глотать. Мать девочки рассказала, что ребенок уже потерял 90% зрения.



Неизбежный процесс удалось остановить благодаря препарату под названием "Миглустат", который в настоящее время проходит испытания. По прогнозам врачей, девочка доживет примерно до 20 лет.



"Мне сказали, что Исла очень скоро полностью потеряет зрение. У нее разовьется детское слабоумие и эпилепсия, умственные способности начнут ухудшаться и физические показатели начнут ухудшаться", - рассказала женщина.