



Уменьшение объема мозга у пожилых связано с социальная изоляцией – исследование

Недавнее исследование обнаружило корреляцию между социальной изоляцией и уменьшением общего объема мозга у пожилых людей. Хотя исследование не устанавливает причинно-следственной связи между социальной изоляцией и уменьшением объема мозга, оно выявляет тревожную связь.



Тошихару Ниномия, автор исследования из Университета Кюсю в Фукуоке, Япония, считает, что поддержка людей в установлении и поддержании социальных связей потенциально может быть полезна для предотвращения атрофии мозга и возникновения деменции.



В исследовании приняли участие 8896 человек, средний возраст которых составил 73 года, не страдающих деменцией. Для оценки социальных контактов исследователи задавали вопрос: “Как часто вы общаетесь с родственниками или друзьями, которые не живут с вами (например, встречаетесь или разговариваете по телефону)?”



Результаты, опубликованные в журнале Neurology, показали, у людей с наименьшим количеством социальных контактов был значительно меньший общий объем мозга по сравнению с теми, кто более часто взаимодействует с людьми. Общий объем мозга, включающий как белое, так и серое вещество, в процентах от общего внутричерепного объема, составил 67,3% в группе с минимальными контактами по сравнению с 67,8% в группе с самым высоким уровнем социальных контактов. Кроме того, у социально изолированных участников наблюдалось уменьшение объемов в определенных областях мозга, таких как гиппокамп и миндалевидное тело, играющих жизненно важную роль для памяти и быстродействия ума.



Исследование также показало, что симптомы депрессии частично объясняют взаимосвязь между социальной изоляцией и объемом мозга. Однако на эти симптомы пришлось лишь от 15 до 29 процентов наблюдаемой связи. Кроме того, у социально изолированных людей наблюдалась более высокая распространенность небольших поражений головного мозга, известных как поражения белого вещества.

