



Украинские военные медики успешно извлекли хвостовик мины из тела бойца. Фото

Украинские военные медики в одном из прифронтовых госпиталей извлекли хвостовик мины из тела военнослужащего.



Об этом сообщило командование Медсил Вооруженных сил Украины.



"При дообследовании врачами одного из прифронтовых госпиталей в теле раненого был обнаружен посторонний предмет контуры которого напоминали хвостовик мины. На место была вызвана бригада саперов, которые после исследования показали, что посторонний предмет можно удалить безопасно", - отмечается в сообщении.







После исследования врачами было принято решение об оперативном вмешательстве и удалении хвостовика.



"Сейчас самочувствие пациента стабильно. Специалисты медицинских сил готовят его к дальнейшей медицинской эвакуации и реабилитации", - уточнили в Медсилах.



