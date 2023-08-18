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Украинские военные медики успешно извлекли хвостовик мины из тела бойца. Фото | Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України
18.08.2023 21:50 Дара Киевская

Украинские военные медики успешно извлекли хвостовик мины из тела бойца. Фото

Украинские военные медики в одном из прифронтовых госпиталей извлекли хвостовик мины из тела военнослужащего.

Об этом сообщило командование Медсил Вооруженных сил Украины.

"При дообследовании врачами одного из прифронтовых госпиталей в теле раненого был обнаружен посторонний предмет контуры которого напоминали хвостовик мины. На место была вызвана бригада саперов, которые после исследования показали, что посторонний предмет можно удалить безопасно", - отмечается в сообщении.

Возможно, это изображение больница

После исследования врачами было принято решение об оперативном вмешательстве и удалении хвостовика.

"Сейчас самочувствие пациента стабильно. Специалисты медицинских сил готовят его к дальнейшей медицинской эвакуации и реабилитации", - уточнили в Медсилах.

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