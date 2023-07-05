Ухудшение качества зрения из года в год
Начнем со статистики:
По данным общественного опроса центрального бюро статистики на 2017 год, в котором было опрошено примерно 7300 израильтян в возрасте от двадцати лет и старше, около 55% из них носили очки или пользовались контактными линзами. У 15% опрошенных были обнаружены в какой-либо степени проблемы со зрением. 13% сообщили о небольших трудностях со зрением и 2.3% жаловались на серьезные трудности со зрением или же его отсутствием.
На 2018 год число тех, кто пользуется очками в Израиле равнялось примерно трем миллионам человек, что на тот момент было примерно 34% от населения.
Естественно, данные не самые свежие, и ситуация меняется с каждым годом. Но по ним уже можно сделать какие-либо выводы.
Наиболее распространенные проблемы со зрением.
По результатам исследований, проведенных в Иране в 2018 году, наиболее популярное нарушение зрения, как среди детей, так среди и взрослых – это астигматизм. Затем следует близорукость и дальнозоркость.
Близорукость и дальнозоркость более распространены среди взрослых в районах Юго-Восточной Азии. Дальнозоркость же чаще наблюдается у детей и взрослых в Северной и Южной Америке.
По каким же причинам люди так опасаются развития проблем со зрением?
Начнем с того, что любые неполадки в состоянии здоровья не вызывают восторга и никому бы не хотелось с ними сталкиваться. Тем более зрение, это одно из важнейших органов чувств человека. Если нас его лишить, мы будет чувствовать жуткий дискомфорт и не сможем в полной мере наслаждаться жизнью.
Был проведен опрос, вывод которого заключается в том, что люди, страдающие от проблем со зрением, более одиноки и менее оптимистичны. По данным опроса 24 процента таких людей страдают от депрессии. У 19 процентов нет уверенности в том, что они могут на кого-то рассчитывать в чрезвычайной ситуации. И 34 процента заявляют, что у них есть проблемы с поддержанием дружеских отношений.
По сравнению с людьми, у которых проблемы со зрением отсутствуют, показатели гораздо хуже. Здоровые люди в разы меньше страдают от депрессии или имеют трудности в общении с друзьями. А также из опроса мы видим, что хорошо видящие люди более уверенны в том, что у них будет хорошая и успешная жизнь, чем слабовидящие.
Есть еще множество неудобств и дискомфорта, которые влечет за собой плохое зрение. Дело в том, что не смотря на всю пугающую и иногда приводящую в ужас статистику, неудобства можно избежать или даже предотвратить с помощью очков, контактных линз или же лазерной коррекции зрения.
Изучение данного вопроса:
На самом деле было проведено множество различных исследований и опросов, которые изучают связь между состоянием зрения испытуемых и их моральным состоянием. То есть, уровень стресса и тревоги людей с хорошим зрением по сравнению с людьми, страдающими от близорукости, дальнозоркости, астигматизма и других недугов.
В большинстве своем выводы этих статей совпадают. Связь такова: чем серьезней выражены проблемы со зрением, тем в большей степени человек страдает от тревоги или депрессии. Это скорее всего связано с тем, что ухудшение зрения влияет на наше физическое здоровье. Потеря зрения повышает риски. Например, больше вероятность падений или каких-нибудь столкновений. Эти вещи в свою очередь приводит к ухудшению ментального состояния. Люди начинают чувствовать себя менее уверенно в себе и в своих действиях. Другими словами, не могут доверять и полагаться на свое тело, а точнее зрение. Это также влечет за собой чувство одиночества, изолированности от общества, тревожность и страх.
Одно из американских исследований в свою очередь подтвердило, что страдающие от потери хорошего зрения демонстрируют низкие когнитивные навыки, такие как нарушение ориентации в пространстве или плохая память.
В то же время у людей с хорошим зрением, на основе исследований, таких трудностей не возникает. Они могут положится на свое зрение. За счет этого, естественным образом, чувствуют себя гораздо более уверенно, чем слабовидящие. Они комфортнее себя чувствуют среди людей, не испытывают одиночества или тревоги.
Опасения экспертов.
В начале мы увидели статистику за 2017 и 2018 года. На основе наблюдений, проведенных в эти периоды, можно сделать определенные выводы насчет проблем со зрением. Процент людей, страдающих от плохого зрения, в населении Израиля стал больше.
Вокруг этой темы есть множество разных обсуждений. Эксперты же встревожены, что количество слабовидящих людей становится все больше с каждым годом. Причем, также есть данные о том, что развитие проблем со зрением начинается в более раннем возрасте, нежели в прошлом.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), опубликованным на момент 2018 года, 600 миллионов китайцев, что примерно половина населения Китая, нуждаются в очках для зрения. В остальных странах Восточной Азии цифры, более пугающие: около 90 процентов молодых людей в них должны носить очки. А в Сеуле, столице Южной Кореи этот процент вырастает до победных 96 процентов.
Исследователи из Университета Сунь Ят-Сена выяснили, что близорукость обычно начинает развитие примерно в 7-ми летнем возрасте.
В Израиле точно такая же ситуация. Ухудшение зрения наблюдается все в более раннем возрасте и все больше людей от него страдают.
Способы борьбы.
Эксперты и исследователи по всему миру активно работают над поисками решений и способов предотвращения возникшей проблемы. Потому что прогнозы мало кого обрадуют.
Уже есть несколько советов для избежания развития проблем со зрением. Такие как, избежание просмотра контента на небольших экранах (телефонах или планшетах).
Нам остается надеяться на хорошо проделанную работу исследователей, которые ищут способы решения для нас. А также, следовать их указаниям и приложить все усилия для того, чтобы сберечь наше зрение и чувствовать себя уверенней и комфортней в нашей повседневной жизни.
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