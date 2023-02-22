



Угольный чай Ким Кардашьян критикуют диетологи

Ким Кардашьян похвасталась своим угольным чаем в stories Instagram, заставив диетологов выступить против тренда на напитки из древесного угля и рассказать о вреде для здровья от его приема. Сторонники продуктов из древесного угля, уверены, что он поглощает химические вещества и токсины, уменьшая их усвоение организмом. Древесный уголь обычно продается в виде порошка и добавляется в горячие напитки или коктейли.



Ранее Кортни, сестра Ким, делилась рецептом “угольного латте” на своем сайте, написав, что “давно любит древесный уголь”, который по ее мнению помогает при газообразовании, вздутии живота и способствует глубокой детоксикации.



“Активированный уголь действует как губка, впитывая различные химические вещества из организма”, – рассказала Yahoo главный диетолог Feel Complete Ханна Мейси. “Он используется для лечения интоксикации, передозировки наркотиков и случайного отравления”.



Но по мнению диетолога, долгосрочные эффекты активированного угля еще недостаточно изучены, хотя “небольшие количества не должны причинять никакого вреда или побочных эффектов”. Еще одна опасность заключается в том, что из-за своей абсорбционной способности активированный уголь может мешать действию любого лекарства. Диетолог призывает не использовать лекарства “бездумно” и не заниматься самолечением.