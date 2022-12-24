



Уганда: испытания вакцины против лихорадки Эбола застопорились

В Уганде не удалось начать испытания трех экспериментальных вакцин против лихорадки Эбола из-за отсутствия случаев заболевания вирусом.



Об этом сообщает ВВС со ссылкой на экспертов.



Вспышка лихорадки Эбола с сентября унесла жизни не менее 55 человек.



Но с конца прошлого месяца новых случаев не было, и Всемирная организация здравоохранения высоко оценила усилия по сдерживанию вспышки.



Отмечается, что если в ближайшие несколько недель не будет сообщено о новых случаях, придется рассмотреть другие способы проверки безопасности и эффективности вакцин.