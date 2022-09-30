



Уганда дает "зеленый свет" пересадке органов

Скоро в Уганде могут появиться центры трансплантологии и пациентам, нуждающимся в пересадке органов, не придется выезжать за границу.



Все благодаря новому закону, разрешающему пересадку органов в Уганде, сообщает ВВС.



Новый закон расчистит путь для создания центров трансплантации и национального списка ожидания реципиентов органов, но также содержит строгие меры в случае торговли органами или нарушения прав доноров.



Парламент одобрил новый закон о трансплантации, что означает, что он вступит в силу, как только президент даст свое согласие.