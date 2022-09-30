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Уганда дает "зеленый свет" пересадке органов
30.09.2022 02:30 Ольга Белозерова

Уганда дает "зеленый свет" пересадке органов

Скоро в Уганде могут появиться центры трансплантологии и пациентам, нуждающимся в пересадке органов, не придется выезжать за границу.

Все благодаря новому закону, разрешающему пересадку органов в Уганде, сообщает ВВС.

Новый закон расчистит путь для создания центров трансплантации и национального списка ожидания реципиентов органов, но также содержит строгие меры в случае торговли органами или нарушения прав доноров.

Парламент одобрил новый закон о трансплантации, что означает, что он вступит в силу, как только президент даст свое согласие. 

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