



Ученый из Уханя: Китай специально разработал вирус Covid-19 как “биооружие”

Коронавирус был разработан Китаем для заражения людей в качестве “биологического оружия”, подтвердил исследователь из Уханьского института вирусологии. Он сообщил, что его коллегам дали четыре штамма, чтобы выяснить, какой из них лучше всего подходит для распространения болезни. Об этом пишет Оutlook.



Исследователь из Уханя по имени Чао Шао сделал эти откровения в интервью члену Международной ассоциации прессы Дженнифер Цзэн, правозащитнице и писателю китайского происхождения.



Чао Шао сказал, что одному из его начальников в Уханьском институте вирусологии по имени Шань Чао дали четыре нити коронавируса и попросили выяснить после тестирования, какой из них будет лучшим выбором для заражения “как можно большего числа людей”. Чао Шао позиционирует коронавирус как “биологическое оружие”.



В интервью ученый говорит о конкретном инциденте в 2019 году, который привлек его внимание, когда несколько его коллег пропали без вести во время Всемирных военных игр в Ухане в том же году. Позже он узнал от одного из них, что это было связано с проверкой состояния здоровья и гигиены спортсменов из разных стран, которые останавливались в отелях Китая. Шао подозревает, что их отправили туда для распространения вируса.



“Кроме того, в апреле 2020 года Шань Чао сказал, что его отправили в Синьцзян, чтобы проверить состояние здоровья уйгуров, заключенных в лагерях перевоспитания, чтобы их можно было быстрее освободить. Однако, для проведения медицинских осмотров не требуется вирусолог, он явно намекал, что его послали туда либо для распространения вируса, либо для наблюдения за тем, как вирус действует на людей”.



Сообщается, что это интервью было дано Чао Шао в марте и апреле 2020 года.



Интервьюер упомянул, что эта информация от Чао Шао была лишь одним маленьким кусочком большой головоломки, лежащей в основе происхождения пандемии, которая привела к смерти 7 миллионов человек во всем мире.