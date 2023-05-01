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Ученый из Гарварда утверждает, что остановил старение с помощью 4 привычек
01.05.2023 23:38 Ирина Демьянова

Ученый из Гарварда утверждает, что остановил старение с помощью 4 привычек

Молекулярному биологу Гарвардского университета Дэвиду Синклеру 53 года. Но, по его словам, тесты ДНК говорят, что ему всего 43 года. 

Его секрет в том, что он якобы смог омолодить себя, буквально омолодив себя, занявшись всего четырьмя простыми ежедневными привычками.

Биологический возраст измеряется здоровьем клеток, а не продолжительностью жизни. Синклер отметил, что он начал этот новый здоровый образ жизни, когда ему было за 30, когда он слишком много пил и имел лишний вес.

В беседе с Insider Синклер сказал: “Мой расчетный биологический возраст снижался за последнее десятилетие или более до такой степени, что, по прогнозам, я проживу как минимум на десять лет дольше, чем если бы я ничего не делал. Никогда не поздно."

Он продолжил, сказав Insider : “Никто не хочет болеть в течение десятилетия, иметь затянувшийся рак или быть слабым. На самом деле мы говорим о предотвращении этих вещей или о том, чтобы втиснуть их в последний отрезок жизни”. 

Синклер произвел фурор в области борьбы со старением. Он написал книгу на эту тему и много лет крутил подкасты. Его компания Tally Health продает наборы для определения своего биологического возраста.

Вот четыре привычки Дэвида Синклера для предотвращения старения:

1. Физическая активность три раза в неделю
2. Интервальное голодание
3. Зеленый чай два раза в день.
4. Уменьшить стресс и избегать “идиотов”

 

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