Ученый из Гарварда утверждает, что остановил старение с помощью 4 привычек
Молекулярному биологу Гарвардского университета Дэвиду Синклеру 53 года. Но, по его словам, тесты ДНК говорят, что ему всего 43 года.
Его секрет в том, что он якобы смог омолодить себя, буквально омолодив себя, занявшись всего четырьмя простыми ежедневными привычками.
Биологический возраст измеряется здоровьем клеток, а не продолжительностью жизни. Синклер отметил, что он начал этот новый здоровый образ жизни, когда ему было за 30, когда он слишком много пил и имел лишний вес.
В беседе с Insider Синклер сказал: “Мой расчетный биологический возраст снижался за последнее десятилетие или более до такой степени, что, по прогнозам, я проживу как минимум на десять лет дольше, чем если бы я ничего не делал. Никогда не поздно."
Он продолжил, сказав Insider : “Никто не хочет болеть в течение десятилетия, иметь затянувшийся рак или быть слабым. На самом деле мы говорим о предотвращении этих вещей или о том, чтобы втиснуть их в последний отрезок жизни”.
Синклер произвел фурор в области борьбы со старением. Он написал книгу на эту тему и много лет крутил подкасты. Его компания Tally Health продает наборы для определения своего биологического возраста.
Вот четыре привычки Дэвида Синклера для предотвращения старения:
1. Физическая активность три раза в неделю
2. Интервальное голодание
3. Зеленый чай два раза в день.
4. Уменьшить стресс и избегать “идиотов”