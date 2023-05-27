



Ученые, возможно, нашли причину синдрома внезапной детской смерти

Ученые выявили новые потенциальные причины синдрома внезапной детской смерти (СВДС) в новом исследовании, опубликованном в четверг.



В исследовании , опубликованном в Журнале невропатологии и экспериментальной неврологии , изучались биологические аномалии в телах 70 младенцев, умерших от СВДС, пишет jpost.



СВДС — это явление, при котором внешне здоровый ребенок внезапно умирает до своего первого дня рождения. Смертельные случаи, как правило, происходят, когда ребенок спит.



Заболевание, которое возникает у 103 из каждых 100 000 живорождений в США, является основной причиной постнеонатальной смертности в США. По данным Министерства здравоохранения, в Израиле от СВДС умирает 45 детей в год.



В телах младенцев исследователи обнаружили аномалии серотониновых рецепторов 2A/C. Этот рецептор отвечает за защитные функции сна.



Исследователи полагают, что СВДС является кульминацией аномального рецептора, сроков развития и внешних стрессоров.



По словам исследователей, младенец подвергается риску СВДС, когда его сердечно-дыхательная система не полностью развита, у него есть биологическая аномалия и/или он спит так, что создает внешний стресс.



"Хотя мы выявили аномалии в рецепторе серотонина 2A/C при СВДС, связь между аномалиями и причиной смерти остается неизвестной. Остается много работы по определению последствий аномалий в этом рецепторе в контексте более широкой сети серотониновых и несеротониновых рецепторов, которые защищают жизненно важные функции сердечного и дыхательного контроля при воздействии. В настоящее время у нас нет средств для выявления младенцев с биологическими отклонениями в серотонинергической системе. Таким образом, соблюдение правил безопасного сна остается критически важным", -отмечают ученые.