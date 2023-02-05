



Ученые: в богатых районах Израиля смертность от рака на 20% ниже

Израильтяне, которые проживают в самых богатых районах, имеют больше шансов выжить после рака, чем те, что живет в остальной части страны.



Об этом свидетельствуют выводы Центра исследований социальной политики Тауба в Израиле.



"Ежегодно в среднем 387 смертей от рака приходится на 100 000 человек. Существуют существенные различия между районами со средним и высоким доходом. В районах со средним уровнем дохода на 100 000 человек приходится около 420 смертей от рака", — сообщил исследователь Центра профессор Алекс Вайнреб в комментарии The Times of Israel.



По его словам, по мере увеличения социально-экономического статуса уровень смертности от рака становится все ниже.



"В районах с самым высоким социально-экономическим статусом, таких как Шохам, Гиватаим и Рамат-ха-Шарон, уровень смертности от рака составляет около 340 на 100 000 человек, что чуть менее чем на 20% ниже, чем в районах со средним уровнем дохода, и на 12% - чем в среднем по стране", — пояснил Вайнреб.



Кроме того, низкий уровень смертности от рака зафиксирован в Кирьят-Оно, Гиватаим, Ход-ха-Шарон, Модиин, Тель-Монд, Эвен-Йехуда и Ганней-Тиква.



