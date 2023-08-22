



Ученые узнали, как распознать болезнь Паркинсона за годы до появления симптомов

Сканирование сетчатки глаза с помощью искусственного интеллекта поможет выявить болезнь Паркинсона еще до того, как у пациентов появятся первые симптомы.



К такому выводу пришли ученые в ходе исследования, которое проводили британская больница Мурфилдс и Институт офтальмологии UCL.



В частности, изучались показатели 154 830 пациентов в возрасте 40 лет и старше, которые посещали окулистов в Лондоне в период с 2008 по 2018 год.



Ученые использовали ИИ для анализа набора данных. Было выявлено, что у пациентов с болезнью Паркинсона два слоя сетчатки тоньше, чем у здоровых людей. Эти изменения происходят примерно за семь лет до появления других симптомов.



Исследователи предполагают, что изучение этих слоев при помощи ИИ за годы до появления первых симптомов поможет обнаружить заболевание на ранней стадии.