



Ученые сказали, сколько действует четвертая доза вакцины против COVID

Четвертая доза вакцины против коронавируса эффективна в течение шести месяцев.

Об этом говорится в результатах исследования Медицинского центр Шиба, опубликованных в New England Journal of Medicine.

В исследовании участвовали медработники, не болевшие ранее коронавирусом. Изучалась эффективность вакцины BNT162b2 (Pfizer-BioNTech).

По словам ученых, защита, обеспечиваемая третьей или четвертой дозой вакцины была значительно сильнее, чем от двух доз.

Оценивался как иммунный ответ, так и эффективность прививки в предотвращении заражения штаммом Omicron.

Третья и четвертая дозы вызывали аналогичный иммунный ответ, достигая пика в течение месяца после введения и постепенно уменьшаясь в течение примерно четырех месяцев. Исследование также показало, что общая эффективность вакцины в предотвращении Omicron составляла 40% в течение первых шести месяцев, а показатели в первые месяцы достигали 50%.