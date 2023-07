Ученые разработали бюстгальтер, выявляющий ранние стадии рака молочной железы

Ультразвуковое устройство, разработанное исследователями из Массачусетского технологического института, может обнаруживать опухоли на самых ранних стадиях рака молочной железы, сообщил университет в пятницу, 27 июля. Исследование было опубликовано университетом в пятницу в рецензируемом журнале Science Advances.



Ультразвуковое устройство представляет собой гибкую накладку, которую можно прикрепить к бюстгальтеру. Гаджет поможет тем, кто его носит, обнаруживать опухоли на ранней стадии. Диагностика рака молочной железы на самых ранних стадиях дает почти 100-процентную выживаемость, но этот процент снижается, если рак обнаруживается позже.



Исследование описывает устройство как “вдохновленный природой пластырь в форме сот”, который оснащен трекером, “обеспечивающим возможность глубокого сканирования большой площади и визуализации груди под разными углами”.



Авторы разработки утверждают, что это “первая в своем роде ультразвуковая технология для сканирования и визуализации тканей молочной железы, которая предлагает неинвазивный метод отслеживания динамических изменений мягких тканей в реальном времени”.



Однако, чтобы увидеть ультразвуковые изображения, исследователи должны подключить сканеры к ультразвуковому аппарату, используемому в центрах визуализации. Поэтому сейчас ученые работают над миниатюрной версией системы визуализации.



Создатели гаджета также надеются, что с течением времени можно будет использовать искусственный интеллект для улучшения изображения.

