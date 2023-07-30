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Ученые разработали бюстгальтер, выявляющий ранние стадии рака молочной железы
30.07.2023 10:02 Евгения Маркова

Ученые разработали бюстгальтер, выявляющий ранние стадии рака молочной железы

Ультразвуковое устройство, разработанное исследователями из Массачусетского технологического института, может обнаруживать опухоли на самых ранних стадиях рака молочной железы, сообщил университет в пятницу, 27 июля. Исследование было опубликовано университетом в пятницу в рецензируемом журнале Science Advances

Ультразвуковое устройство представляет собой гибкую накладку, которую можно прикрепить к бюстгальтеру. Гаджет поможет тем, кто его носит, обнаруживать опухоли на ранней стадии. Диагностика рака молочной железы на самых ранних стадиях дает почти 100-процентную выживаемость, но этот процент снижается, если рак обнаруживается позже.

Исследование описывает устройство как “вдохновленный природой пластырь в форме сот”, который оснащен трекером, “обеспечивающим возможность глубокого сканирования большой площади и визуализации груди под разными углами”.

Авторы разработки утверждают, что это “первая в своем роде ультразвуковая технология для сканирования и визуализации тканей молочной железы, которая предлагает неинвазивный метод отслеживания динамических изменений мягких тканей в реальном времени”.

Однако, чтобы увидеть ультразвуковые изображения, исследователи должны подключить сканеры к ультразвуковому аппарату, используемому в центрах визуализации. Поэтому сейчас ученые работают над миниатюрной версией системы визуализации.

Создатели гаджета также надеются, что с течением времени можно будет использовать искусственный интеллект для улучшения изображения.

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