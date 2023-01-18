



Ученые рассказали, какие овощи могут предотвратить рак

Картофель и помидоры могут предотвратить развитие рака из-за высокого содержания в них гликоалкалоидов.



К такому выводу в новом исследовании пришли ученые из Университета Адама Мицкевича в Польше.



Они изучали биологически активные вещества, содержащиеся во многих овощах, и их потенциальную эффективность в лечении рака. По словам соавтора исследования Магдалены Винкель, ученые во всем мире ищут лекарства, которые убивают раковые клетки, не нанося вреда здоровым клеткам. Потому группа исследователей решила сосредоточить свое внимание на гликоалкалоидах.



Согласно предыдущим исследованиям, эти вещества подавляют рост раковых клеток и могут их убивать, что дает надежду для будущих методов лечения. Ученые использовали компьютерное моделирование, которого показало, что гликоалкалоиды не токсичны и не представляют риска повреждения ДНК или возникновения опухолей в будущем, но, вероятно, существует риск негативного воздействия на репродуктивную систему.



Исследователи выделили среди гликоалкалоидов безопасные и достаточно перспективные группы для людей - соланин и чаконин. Они содержатся в картофеле. Их количество в клубнях варьируется в зависимости от сорта и условий температуры / освещения. Соланин предотвращает метастазирование, а также превращение соединений в канцерогены в организме. Также он может убивать раковые клетки при использовании в терапевтических дозах. Чаконин можно использовать для лечения сепсиса из-за его противовоспалительного эффекта.



Также в будущих методиках лечения можно использовать помидоры, поскольку томатин помогает организму регулировать клеточный цикл, убивая раковые клетки. По словам ученых, необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, как потенциал этих соединений можно эффективно использовать в реальном лечении.