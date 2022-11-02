



Ученые раскрыли смертельную опасность ковыряния в носу

Ученые Университета Гриффита раскрыли, что ковырять в носу может быть смертельно опасно для здоровья человека.



Эксперимент на мышах показал, что бактерии, которые находятся в носу, могут проникать в мозг по обонятельному нерву. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, при ковырянии носа могут появляться раны, которые являются "открытыми дверьми" для бактерий.



Если в кровь, а затем и в мозг попадают бактерии Chlamydia pneumoniae, это может привести к болезни Альцгеймера. При этом, новое исследование показало, что бактерия попадает в обонятельный и тройничный нервы, а также в обонятельную луковицу и мозг уже через 72 часа после интраназального введения.



Исследование показывает, что привычка ковырять в носу может быть фактором риска развития опасного заболевания. Ученые также пришли к выводу, что нервы, простирающиеся между носовой полостью и мозгом, представляют собой пути инвазии, по которым C. pneumoniae может быстро проникнуть в ЦНС.