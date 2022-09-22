Ученые раскрыли смертельно опасную дозу сладкой газировки
Ученые выяснили смертельно опасную дозу сладкой газировки.
По данным New Atlas, в результатах нового исследования говорится, что чрезмерное употребление сладкой воды повышает риск развития ожирения и смерти от рака.
По словам исследователей, причиной таких страшных последствий является воздействие сахара на организм. Если каждый день пить газировку, это существенно повышает риск развития рака, которое, в свою очередь, связано с более высоким индексом массы тела (ИМТ).
Ученые отметили, что смертность выше у тех, кто употребляет как минимум две порции напитка в день - по 0,33 мл.