



Ученые раскрыли смертельно опасную дозу сладкой газировки

Ученые выяснили смертельно опасную дозу сладкой газировки.

По данным New Atlas, в результатах нового исследования говорится, что чрезмерное употребление сладкой воды повышает риск развития ожирения и смерти от рака.

По словам исследователей, причиной таких страшных последствий является воздействие сахара на организм. Если каждый день пить газировку, это существенно повышает риск развития рака, которое, в свою очередь, связано с более высоким индексом массы тела (ИМТ).

Ученые отметили, что смертность выше у тех, кто употребляет как минимум две порции напитка в день - по 0,33 мл.