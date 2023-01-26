



Ученые раскрыли, что снижает риск деменции и когнитивных нарушений

Согласно новому исследованию, проведенному Школой общественного здравоохранения и долголетия человека имени Герберта Вертхайма при Калифорнийском университете в Сан-Франциско, пожилые женщины менее склонны к развитию легких когнитивных нарушений или деменции, если они много ходят и занимаются умеренной физической активностью.



Об этом сообщает Science Daily.



Среди женщин в возрасте 65 лет и старше каждая дополнительная 31 минута физической активности от умеренной до высокой в ​​день была связана со снижением на 21% риска развития легких когнитивных нарушений или деменции. Риск также снижался на 33% с каждыми дополнительными 1865 шагами в день.



"Учитывая, что начало деменции начинается за 20 или более лет до появления симптомов, раннее вмешательство для задержки или предотвращения снижения когнитивных функций и деменции у пожилых людей имеет важное значение. Физическая активность была определена как один из трех наиболее многообещающих способов снижения риска деменции и болезни Альцгеймера. Профилактика важна, потому что после того, как деменция диагностирована, ее очень трудно замедлить или обратить вспять", - сказал старший автор исследования Андреа Лакруа.