



Ученые ожидают тревожный рост диабета во всем мире к 2050 году

В течение следующих 30 лет без каких-либо действий в каждой стране мира уровень заболеваемости диабетом будет расти, отмечается в новом глобальном исследовании, пишет jpost.



В настоящее время в мире насчитывается 529 миллионов человек с диабетом , показало исследование, проведенное учеными из Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета. По их прогнозам, к 2050 году это число увеличится более чем вдвое и составит около 1,3 миллиарда человек.



По словам исследователей, в большинстве случаев это диабет 2 типа , форма заболевания, связанная с ожирением и в значительной степени предотвратимая.



Рост распространенности во всем мире неоднороден: некоторые страны и регионы особенно сильно пострадали. Например, ожидается, что к 2050 году показатели распространенности достигнут 16,8% в Северной Африке и на Ближнем Востоке и 11,3% в Латинской Америке и Карибском бассейне по сравнению с примерно 9,8% во всем мире. В настоящее время распространенность составляет 6,1%. Но пострадают все страны, говорят исследователи.



“Быстрые темпы роста диабета не только тревожны, но и сложны для каждой системы здравоохранения в мире”, — сказала Лиан Онг, ведущий автор статьи, отметив, что это состояние связано с рядом других сердечных заболеваний, таких как как болезни сердца и инсульт.



Увеличение числа людей с диабетом частично обусловлено растущим ожирением, а частично демографическими сдвигами: исследование показало, что распространенность выше среди пожилых людей. Исследователи заявили, что данные из 204 стран не учитывают влияние пандемии COVID-19, поскольку эти цифры еще не были доступны.



Исследование, финансируемое Фондом Билла и Мелинды Гейтс, является частью более широкой серии исследований диабета, опубликованных в четверг в медицинском журнале The Lancet. Серия призывает к более эффективным стратегиям смягчения последствий и осознанию неравенства, поскольку большинство пациентов с диабетом проживают в странах с низким и средним уровнем дохода и не имеют доступа к надлежащему лечению.

